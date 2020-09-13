В Москве общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами проверит организацию надомного голосования. Как передает агентство ТАСС, в социальных сетях опубликовали видео, на котором наблюдатель на участке #1478 в Марино обзванивает указанных в реестре участников надомного голосования, но они отрицают, что просили этого.

Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в Москве в Марьино и Бабушкинском районах. В досрочном голосовании приняли участие более 600 избирателей.