Дума Ханты-Манскийского автономного округа переизбрала губернатором Наталью Комарову

В ХМАО и Ненецком автономном округе главу региона выбирает парламент. Ранее депутаты НАО утвердили в должности уже бывшего врио губернатора Юрия Бездудного. Еще в 18 субъектах Федерации сегодня за глав голосуют жители.

В Единый день голосования избирательные участки работают не только в России, но и за рубежом. Так, некоторые россияне смогут проголосовать на территории Испании. Об этом ранее рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Меры по борьбе с вирусом на участках будут строго соблюдаться, в этом поможет предыдущий подобный опыт, заключила Захарова.