В «Голос» поступило более тысячи сообщений из 57 регионов России о нарушениях на выборах разных уровней – Мелконьянц

В «Голос» поступило уже более тысячи сообщений из 57 регионов России о нарушениях на выборах разных уровней. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

«За время выборов в «Голос» поступило более тысячи сообщений о возможных нарушениях из 57 регионов. Среди тенденций – неразбериха в, так называемом, досрочном голосовании. Комиссии путаются в процедурах, фиксируются случаи намеренного искажения результатов, происходят какие-то непредусмотренные вскрытия пакетов, нарушения процедуры работы с бюллетенями досрочного голосования, есть регионы, где явка по досрочному голосованию вызывает большие допросы. Кроме того, фиксируем различные ограничения в работе наблюдателей, есть и силовые акции против них, мы передаем такие сообщения в правоохранительные органы. Также на востоке страны много случаев с «подвозами», с подкупом избирателей. Плюс отмечаем факты принуждения к голосованию, где граждане вынуждены отчитываться за участие в выборах», — сказал он.

Г.Мелконьянц выразил надежду, что огласка фактов нарушения позволит решить перечисленные проблемы и облегчить работу наблюдателям.

Выборы разного уровня проходят сегодня в 83 субъектах Российской Федерации.