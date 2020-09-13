Синоптики ожидают аномального похолодания в Центральном федеральном округе. На следующей неделе дневные температуры будут ниже 15 градусов, а ночные – около 5. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС, что «всплеск тепла» ожидается в четверг, когда воздух прогреется выше 20 градусов. Он назвал это явление достаточно редким. Вильфанд также предупредил, что климатическая ситуация остается достаточно сложной и необычной, поэтому прогноз будет уточняться в течение недели.
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