Владимир Путин, по сведениям Bloomberg, не верит в способность уличных протестов сместить Александра Лукашенко

Позицию российского лидера на условиях анонимности агентству Bloomberg пересказали пять источников близких к Кремлю. По их словам, Москва не доверяет Лукашенко, но не может принять приход оппозиции к власти и поэтому будет поддерживать белорусского президента.
Завтра в Сочи состоится первая после выборов личная встреча двух глав государств.
В Минске сегодня запланировано протестное шествие «Марш героев». Начаться акция должна в 15.00.
Накануне бывший кандидат в президенты Белоруссии опубликовала новое видеообращение к гражданам страны. Светлана Тихановская поблагодарила всех, кто поддерживает протест.
Светлана Тихановская призвала граждан Белоруссии принять участие в сегодняшнем шествии.