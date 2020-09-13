Владимир Путин, по сведениям Bloomberg, не верит в способность уличных протестов сместить Александра Лукашенко

Позицию российского лидера на условиях анонимности агентству Bloomberg пересказали пять источников близких к Кремлю. По их словам, Москва не доверяет Лукашенко, но не может принять приход оппозиции к власти и поэтому будет поддерживать белорусского президента.

Завтра в Сочи состоится первая после выборов личная встреча двух глав государств.

В Минске сегодня запланировано протестное шествие «Марш героев». Начаться акция должна в 15.00.

Накануне бывший кандидат в президенты Белоруссии опубликовала новое видеообращение к гражданам страны. Светлана Тихановская поблагодарила всех, кто поддерживает протест.

Светлана Тихановская призвала граждан Белоруссии принять участие в сегодняшнем шествии.