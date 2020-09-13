Парламент Ненецкого автономного округа избрал нового губернатора

В 18 других регионах то же самое сегодня делают с помощью общего голосования.

Избранным губернатором НАО стал исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный, которого поддерживала «Единая Россия». За него проголосовали четырнадцать из девятнадцати депутатов законодательного собрания.

Тем временем почти во всех регионах страны сегодня проходит последний день голосования на различные избираемые должности. Выбирают как губернаторов, так и городских и муниципальных депутатов.

Как ранее заявляли в ЦИКе, в некоторых субъектах федерации многие люди решили прийти заранее, то есть в дни досрочного голосования. Например, на Кубани явка за пятницу и субботу составила более 46 процентов, а в Татарстане – более 52. Местные власти объясняют это высокой активностью граждан.

В свою очередь на Дальнем Востоке, а в частности на Камчатке, голосования уже завершилось. По данным ЦИКа, там явка составила 35 процентов от всех избирателей.