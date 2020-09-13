Ливанская шиитская партия «Хезболла» пригрозила дать ответ арабским странам, примирившимся с Израилем. В заявлении, которое распространила организация, утверждается, что Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты долгое время поддерживали тайные связи с Израилем, а сейчас объявили о них открыто.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что Бахрейну – уже четвертой по счету арабской стране – удалось установить дипломатические отношения с Израилем. В еврейском государстве призвали остальные страны в регионе последовать этому примеру.