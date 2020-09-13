Самую высокую явку на выборах глав регионов Центризбирком зафиксировал в Еврейской автономной области. Там в голосовании приняли участие почти 58% избирателей – сказала глава ЦИК Элла Памфилова. На выборах в законодательные собрания больше всего жителей – порядка 40% — проголосовали в Белгородской области, самая высокая явка на довыборах в Госдуму в Татарстане – более 55%. При этом в Татарстане также выбирают главу региона. Досрочно в предыдущие два дня проголосовали больше половины избирателей. В местном ЦИК это объясняют высокой активностью граждан.
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