Минобороны анонсировало белорусско-российские тактические учения на полигоне «Брестский». Они начнутся уже завтра и продлятся до 25 сентября. В военном ведомстве пояснили, что речь идет о маневрах под названием «Славянское братство», которые проводятся ежегодно вот уже пять лет.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании поручил Минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения НАТО в Польше и Литве завершатся в ближайшее время.

Белоруссия вернула войска с западной границы в места постоянной дислокации, но продолжит адекватно реагировать на активность НАТО, заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у президента.