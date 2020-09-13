Главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля получил фильм китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников»

Специальным призом отмечена и лента российского постановщика Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

О выборе жюри киносмотра – Станислав Крючков.

«Золотой лев», главная награда форума, досталась произведению с Фрэнсис Макдорманд в главной роли о жизни женщины, потерявшей жилье и вынужденной кочевать по западу США в доме на колесах. «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил Киеси Куросава за фильм «Жена шпиона». Премию большого жюри во главе с Кейт Бланшетт вручили мексиканскому режиссеру и продюсеру Мишелю Франко за ленту «Новый порядок» о современном мире и происходящих в нем переменах. Лучшим актером назван Пьерфранческо Фавино, снявшийся в картине «Наш отец», лучшей актрисой на сей раз стала Ванесса Кирби за исполнение роли в ленте «Фрагменты женщины». Спецприз жюри у Андрея Кончаловского, в его киноработе с Юлией Высоцкой в главной роли рассказывается о расстреле забастовки рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Фильм должен выйти в прокат в ноябре. Со сцены фестиваля Кончаловский сказал, о том, что отмеченный призом фильм для него важен в личном смысле, а Венеция – особое место, поскольку именно там он 50 лет назад получил свой первый приз.

Церемония награждения триумфаторов Венецианского фестиваля проходила в зале, который был заполнен далеко не полностью – организаторы постарались соблюсти все меры карантинных ограничений.