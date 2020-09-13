Британская компания в обход санкций начала поставки деталей для космического телескопа в Россию. Для этого комплектующие пришлось изменить.

Английская корпорация Teledyne e2v нашла способ поставлять российским специалистам электронику для нового телескопа. Как рассказал агентству РИА «Новости» заместитель директора института астрономии РАН Михаил Сачков, в этих целях производитель поменял дизайн инструментов таким образом, чтобы в них не было американских деталей из санкционного списка. Исследователь добавил, что первые британские образцы – это блоки электроники для приёмника излучения, уже получены.



В данном случае речь идёт о деталях для астрофизической обсерватории «Спектр УФ». Она нужна, чтобы проводить наблюдения с орбиты на недоступном для земной поверхности ультрафиолетовом спектре. Россия занимается этим проектом совместно с Испанией.

Изначально проблемы с поставкой комплектующих для обсерватории появились в 2014-ом году. Трудности были связаны с санкциями, которые Евросоюз и США ввели в результате украинских событий.

Сейчас российские специалисты планируют запустить «Спектр УФ» на орбиту в 2025-ом году.