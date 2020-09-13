Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в двухэтажном жилом доме в Приморье. Он прогремел ночью.

Все произошло в небольшом селе Вознесенка с населением около 1,5 тысяч человек. Под завалами части обрушившегося дома спасатели обнаружили тело 80-летнего жителя. По предварительной версии Следственного комитета, именно в его квартире произошел взрыв бытового газа, из-за которого обрушились перекрытия. На месте случившегося обнаружили два газовых баллона. При этом правительство Приморского края сообщает, что, со слов соседей, незадолго до трагедии пенсионер сжег расположенный рядом сарай, а также поджег гараж. Впрочем, вызван ли взрыв его действиями, достоверно пока неизвестно.

В двухэтажном доме было 16 квартир, по данным властей, более 20 человек остались без жилья. Кроме погибшего пенсионера никто, как отмечается, ранений не получил. Людей эвакуировали в сельский дом культуры, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже пообещал им в самое ближайшее время дать сертификаты на новое жилье.

Уголовное дело о взрыве в двухэтажном доме будет рассматриваться по статьям о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.