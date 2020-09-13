Почти 5,5 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки. Общее число заразившихся с начала эпидемии превышает 1 миллион 60 тысяч. Согласно статистике, которую ведет оперативный штаб, скончались еще 94 пациента. Общее количество жертв превысило 18,5 тысяч. Из данных также следует, что число подтвержденных случаев заражения за неделю вновь превысило количество излечившихся пациентов. В целом, доля выздоровевших превышает 80%, умерших – меньше 2% от общего числа инфицированных.