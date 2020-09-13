Эксперты определили самый популярный автомобиль с пробегом среди россиян. Им, согласно оценкам аналитического агентства «Автостат», стал Ford Focus. Отмечается, что американскому автомобилю с начала года удалось обойти LADA 2114. Российская машина уже несколько месяцев не попадает в тройку самых покупаемых на вторичном рынке.

В июле и августе наибольшие предпочтения, помимо Ford Focus, россияне отдавали Hyundai Solaris и KIA Rio.