США и Кипр договорились о создании учебного центра на острове

В нем будет идти обучение в сфере обработки и хранения опасных химических и биологических материалов, обеспечения безопасности морских портов, и кибербезопасности. Документ был подписан в ходе визита американского госсекретаря Майка Помпео, пишет газета Cyprus Mail.

Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства в разгворе с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил обеспокоенность заходом российских военных кораблей в местные порты. Он сказал, что они выполняют не гуманитарные миссии в Сирии и попросил учесть позицию Вашингтона на этот счет.