В московском военном госпитале умер военнослужащий, раненный при взрыве в Сирии. Как сообщает источник ТАСС в медицинских службах, гвардии сержант Михаил Мильшин был госпитализирован в тяжелом состоянии и находился на искусственной вентиляции легких.

ЧП произошло 18 августа неподалеку от города Дейр эз-Зор. Взрывное устройство сработало на обочине при возвращении российской автоколонны. На месте погиб военный советник в звании генерал-майора, еще два человека пострадали.