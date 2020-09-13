Politico: Германия может рассмотреть один из шести вариантов отказа от проекта газопровода «Северный поток – 2»

Германия, по утверждениям американского издания Politico, может рассмотреть один из шести вариантов отказа от проекта газопровода «Северный поток – 2». Дискуссии на эту тему развернулись после отравления политика Алексея Навального.

В качестве одного из вариантов действий Берлина Politico указывает отзыв разрешения на строительство «Северного потока – 2» со стороны Федерального агентства по судоходству и гидрографии, а также властей одного из регионов. Однако оператор газопровода, как отмечается, в этом случае может обвинить ФРГ в политическом давлении и потребовать многомиллиардный ущерб.

Второй вариант, утверждает издание – это дождаться решения суда по искам природоохранных неправительственных организаций, которые требуют заморозки проекта. Кроме того, Германия, согласно публикации, может ввести национальное ограничение на импорт газа из России либо же настоять на введении общих санкций со стороны Евросоюза. Последний вариант – доверить ситуацию властям США, которые последовательно выступают против строительства «Северного потока – 2» и ввели против него санкции, заключают в издании. Официально Берлин не подтверждал рассмотрение ни одного из этих вариантов, а до последних дней не увязывал проект газопровода с отравлением Навального.

В Москве уверяют, что из-за ситуации с Навальным не видят рисков для остановки строительства «Северного потока – 2».