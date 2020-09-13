Правительство выделило еще свыше 4 миллиардов рублей на закупку вакцины от гриппа. Соответсвующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее в федеральном бюджете на эти цели было выделено почти в шесть раз больше денег. О этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Владимир Путин поручал властям регионов организовать вакцинацию бесплатно и без очередей. Вакцинация началась с 1 сентября.