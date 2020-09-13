В Краснодаре потушили крупный пожар в жилом доме. По предварительным данным никто не пострадал.

У жилого многоквартирного дома на севере Краснодара полностью выгорели два верхних этажа. Как ранее объявили в МЧС, сообщение о пожаре поступило примерно в два ночи. Через несколько часов его площадь составляла почти четыре с половиной тысячи квадратных метров.

Из-за возгорания эвакуировали около трёхсот жителей этого здания. Информации о каких-либо раненых пока не поступало.

Причину пожара окончательно еще не установили. В МЧС предполагают, что он мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём. В ведомстве считают, что очаг возгорания появился на седьмом этаже, а затем пожар перекинулся и на мансардный восьмой, который полностью состоял из деревянных конструкций.

Тем временем агентство ТАСС передаёт, что у прокуратуры Краснодарского края другая версия. Там предположили, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

В связи с этим пожаром мэр Краснодара Евгений Первышов объявил локальный режим ЧС. Он сказал, что позже это поможет выплатить компенсацию пострадавшим из бюджета.