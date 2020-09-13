Японская теннисистка Наоми Осака второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США. В финале она обыграла белорусскую спортсменку Викторию Азаренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

В прошлом году победительницей турнира стала канадка Бьянка Андрееску, отказавшаяся от участия в этом году из-за пандемии коронавируса. По этой же причине на US Open не сыграли многие ведущие теннисистки, в том числе первая и вторая ракетки мира Эшли Барти и Симона Халеп.