Мятежная Ливийская национальная армия заверила США в возобновлении добычи нефти в Ливии. Из заявления американского посольства следует, что мятежный фельдмаршал Халифа Хафтар со вчерашнего дня разрешил полностью открыть энергетический сектор страны.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии закрыты с начала года на фоне военных действий. В стране продолжается противостояние Правительства национального согласия, заседающего в Триполи и признанного ООН и Ливийской национальной армии, контролирующей восток Ливии. В августе спикер мятежного правительства заявил, что поступления от продажи нефти будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования.