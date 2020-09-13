Служба безопасности Украины отчиталась о задержании агента ФСБ. В силовом ведомстве утверждают, что житель Одесской области установил контакт с российской спецслужбой, передавал им военные сведения и предлагал убийства участвующий в операции в Донбассе. Задержали его, якобы, при попытке взорвать объекты системы водоснабжения в Ровенской области. Ему грозит наказание по обвинению в государственной измене и диверсии.

В августе СБУ заявляла, что пресекла деятельность агентурной сети ФСБ в Херсонской области.