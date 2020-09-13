В Приморье при обрушении перекрытия квартиры после взрыва погиб человек. ЧП произошло в двухэтажном 16-квартирном доме. Часть жителей находится в пункте временного размещения. В пресс-службе регионального правительства пообещали выделить новое жилье владельцам квартир, которые не подлежат восстановлению – об этом сообщает агентство ТАСС.

По информации местной администрации, погибший 75-летний мужчина уже неоднократно устраивал пожары. На месте ЧП нашли газовый баллон.