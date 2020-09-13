Президент США Дональд Трамп упрекнул американские телеканалы в игнорировании его номинации на Нобелевскую премию мира. Американский лидер напомнил, что его предшественник Барак Обама получил награду практически сразу после того, как пришел в Белый дом. «Он на самом деле и не знал, за что. И … никто не понимал», — возмутился Трамп, выступая перед сторонницами в Неваде. В качестве своих внешнеполитических заслуг Трамп отметил процесс смягчения напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось, член шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул на Нобелевскую премию мира кандидатуру президента США Дональда Трампа, а также правительства Сербии и Косова за совместную работу над достижением мира и экономическим развитием.