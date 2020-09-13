Историческая драма «Дорогие товарищи!» Кончаловского получила специальный приз 77-го Венецианского кинофестиваля

Историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского получила специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. В интервью, которое режиссер разместил на своей странице в Инстаграме, он сказал, что награда стала для него неожиданностью.

Кончаловский также назвал достижением проведение кинофестиваля в условиях пандемии коронавируса. По его словам, директор мероприятия и отборочная комиссия — это люди «высокой культуры и смелости».

Лента «Дорогие товарищи» рассказывает о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Тогда погибло 26 человек, еще 87 были ранены. Главную роль в картине сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая. В широкий прокат картина выйдет в ноябре