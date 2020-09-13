В России сегодня проходит единый день голосования

В 83 субъектах федерации проводится более 9 тысяч кампаний разных уровней. Жители Ленинградской области выберут губернатора. Голосование за главу региона впервые проходит в течение трёх дней.

Избирательная комиссия Ленинградской области сообщила, что уже в первый день досрочного голосования на выборы губернатора пришли более пятнадцати процентов избирателей. Однако журналисты портала 47ньюз по итогам визита в два десятка участков насчитали менее одного процента. Муниципальный фильтр преодолели Александр Габитов от Гражданской платформы, действующий губернатор Александр Дрозденко от Единой России, представитель ЛДПР Андрей Лебедев и Справедливой России Александр Перминов. По мнению наблюдателей движения «Голос», кандидата от партии власти упоминали в местных изданиях в двадцать раз больше, чем других. Добавлю, что пользователи соцсетей выкладывали фотографии участков, которые разместили во дворах рядом с трансформаторной будкой и помойкой. Однако избирком Ленобласти отвергает все обвинения в специальной рубрике «Слухи и беззубые старухи», которую открыли на сайте, чтобы разоблачать фейки о выборах.

Многодневное голосование внесли в закон после того, как таким образом провели плебисцит по изменению Конституции. Госдума объяснила нововведение, в частности, заботой о здоровье граждан.