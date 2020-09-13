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08:34, 13 сентября 2020

Жильцы дома в Приморье, чьи квартиры не подлежат восстановлению после обрушения, получат сертификаты на жилье

Жильцы пострадавшего дома в Приморье, чьи квартиры не подлежат восстановлению после частичного обрушения, получат сертификаты на новое жилье. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. Губернатор Олег Кожемяко по итогам осмотра места происшествия пообещал, что до конца года дом будет восстановлен. ЧП случилось минувшей ночью в двухэтажном жилом доме в селе Вознесенка. Предположительно, там произошел взрыв. Одна квартира разрушена, другая повреждена, рухнули перекрытия. По информации администрации Хорольского района, погиб мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, сначала он сжег сарай, потом устроил пожар в гараже, а затем произошло обрушение в его квартире. Дом не газифицирован, но на месте найден газовый баллон. Свыше 20 жильцов эвакуировали в Дом культуры.



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