В Дохе продолжаются мирные переговоры властей Афганистана с представителями «Талибана»

В Дохе продолжаются исторические мирные переговоры властей Афганистана с представителями радикального исламистского движения «Талибан», запрещенного в России.

Прямые переговоры по мирному урегулированию между сторонами проходят впервые за десятилетия. Церемония открытия состоялась накануне в Катаре – на следующий день после девятнадцатой годовщины терактов 11 сентября, после которых США вторглись в Афганистан. Глава американского Госдепа Майк Помпео на церемонии присутствовал – он предупредил, что финансовая помощь Афганистану со стороны США напрямую зависит от того, удастся ли сторонам договориться. Представители Афганистана и талибы, судя по их заявлениям, настроены остановить длящуюся десятилетиями войну, жертвами которой стали десятки тысяч человек, в том числе мирные жители. Председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня. На переговорах так же подчеркивалась важность соблюдения интересов

этнических групп и прав женщин, угнетаемых талибами. Как отмечает агентство Reuters, представители власти, дипломаты и эксперты хотя и называют эти переговоры большим достижением, все же считают, что путь к миру будет непростым.

Начало переговоров стало возможным благодаря февральскому соглашению с США — Талибан взял обязательства не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников в обмен на вывод войск и освобождение 5 тысяч боевиков