В России начался единый день голосования

В 83 субъектах федерации проходят более 9 тысяч кампаний всех уровней, в том числе дополнительные выборы депутатов Госдумы и городских советов, глав регионов, законодательных органов, а также тысячи муниципальных кампаний. Впервые голосование проводится в течение трех дней. В пятницу и субботу можно было проголосовать досрочно на избирательных участках и за их пределами, например, во дворах и на дому. В Москве, по данным наблюдательного штаба, явка на онлайн-голосовании в ходе довыборов муниципальных депутатов двух районах составила более 93%. Сегодня, в основной день голосования, отдать свой голос можно только на избирательных участках.

Эти выборы станут тестовыми для «умного голосования», причем в трудных для организаторов условиях, считает политолог Дмитрий Орешкин.

В некоторых регионах у «умного голосования» есть шансы, хотя ожидать массового протестного голосования можно в трех-четырех регионах, отметил Орешкин.