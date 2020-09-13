Очередной большой марш планирует сегодня провести белорусская оппозиция в Минске и других городах страны

На этот раз ему дали название «Марш Героев».

Сторонники белорусской оппозиции решили посвятить демонстрацию всем тем, кто выходит на протесты. Как пишет телеграм-канал Nexta, который ведут белорусские политэмигранты, речь идет, в частности, и о членах Координационного совета, многие из которых были вынуждены покинуть страну или были задержаны. Упоминается, к примеру, находящаяся под стражей Мария Колесникова.

Кроме того, один из основных лозунгов, который на этот раз выдвигается в различных оппозиционных белорусских телеграм-каналах – «Не дадим продать страну». Его связывают с запланированной уже на понедельник поездкой президента Александра Лукашенко в Россию. В различных призывах прийти на марш утверждается, что его переговоры с Владимиром Путиным по сути будут «торгом вокруг независимости» Белоруссии.

Остальные требования остаются теми же – освобождение политзаключенных и отставка Лукашенко. Во всех предыдущих акциях, проходивших в воскресенье, на улицы Минска выходили от нескольких десятков до более чем сотни тысяч человек.

Протесты в Белоруссии не утихают уже более месяца после того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов с результатом в 80% голосов. Набравшая, как утверждают власти, 10% Светлана Тихановская и ее сторонники считают голосование сфальсифицированным.