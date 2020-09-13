Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в городе Мишуока в американском штате Индиана

По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщают Associated Press и South Bend Tribune со ссылкой на местные власти о очевидцев происшествия. По данным изданий, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (22:00 мск) в торговом центре University Park Mall. Сотрудники магазина помогали посетителям спрятаться. Позже все посетители ТЦ были эвакуированы. Другие подробности не уточняются.
2020-09-13T07:33:49+03:00
2020-09-13T07:33:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2708299-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:33, 13 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
Популярное за неделю
Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2» Берлин может аннулировать выданные ранее соглашения на строительство, ограничить на национальном уровне импорт российского газа, настаивать на общих санкциях на уровне Евросоюза или «позволить» ввести их США