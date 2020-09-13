Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в городе Мишуока в американском штате Индиана

По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщают Associated Press и South Bend Tribune со ссылкой на местные власти о очевидцев происшествия. По данным изданий, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (22:00 мск) в торговом центре University Park Mall. Сотрудники магазина помогали посетителям спрятаться. Позже все посетители ТЦ были эвакуированы. Другие подробности не уточняются.