Свыше 1100 сообщений о возможных нарушениях на выборах зафиксировало движение прав избирателей «Голос»

Основными темами стали нарушение прав наблюдателей и членов комиссий, подкуп и принуждение избирателей, фальсификации, централизованная подача списков на надомное голосование. Эта информация основана на данных, получаемых из регионов от участников и организаторов голосования, наблюдателей и представителей СМИ.

Между тем, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что существенных нарушений на выборах не выявлено.

В случае обнаружения нарушений, ЦИК будет принимать меры очень оперативно и принципиально, заверила Элла Памфилова