На рядке столичных улиц в связи с проведением массовых мероприятий сегодня изменится схема движения автотранспорта

В мэрии обратились к автомобилистам с просьбой учитывать изменения при планировании своих маршрутов.

На западе столицы в связи с проведением фестиваля «Большой московский триатлон» с 6 утра до 12:45 будет перекрыта Крылатская. Также нельзя будет проехать по улицам Народного Ополчения и Нижние Мневники на одном из участков. На Крылатской улице при движении в сторону проспекта Маршала Жукова будут действовать ограничения. Проехать можно будет по крайней правой полосе только в сторону Островной улицы. Съезд с Островной улицы на улицу Нижние Мневники будет организован в сторону проспекта Маршала Жукова. Кроме того, с полуночи и до окончания фестиваля на Крылатской ограничат парковку.

В программе московского фестиваля по триатлону значатся заплывы в акватории гребного канала в Крылатском, велосипедный этап и массовый забег.