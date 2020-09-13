Межафганские мирные переговоры продолжатся сегодня в катарской столице Дохе

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко сказал, что в Афганистане появился исторический шанс договориться о разделе власти.

Как указали в МИД Катара, прямые переговоры между различными афганскими сторонами представляют собой шаг на пути к прочному миру в Афганистане, который стал возможным благодаря соглашению, заключенному ранее США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) в Дохе.