Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании поручил Минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения НАТО в Польше и Литве завершатся в ближайшее время.

Белоруссия вернула войска с западной границы в места постоянной дислокации, но продолжит адекватно реагировать на активность НАТО, заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у президента