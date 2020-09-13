Основной день выборов в рамках Единого дня голосования состоится сегодня

К этому моменту движение «Голос» зарегистрировало свыше тысячи сообщений о нарушениях по всей стране.

В Орле подкуп избирателей, в Краснодарском крае кандидат от «Единой России» угрожал одному из членов комиссии, в Сочи кандидат пожаловался на то, что его фамилию незаконно вычеркнули в ряде бюллетеней, незаконная агитация, давление на членов движения «Голос» и других организаторов общественного наблюдения. Сообщения о возможных «карсулях», вбросах, выдворении наблюдателей и серьезных нарушениях процедуры проекту «Карта нарушений на выборах» приходят со всей России. Так прошли первые два дня трехдневного голосования. Рекордсмены по количеству нарушений: Москва, Краснодар, Самара и Новосибирск. Некоторые нарушения подтвердили и в ЦИКе, есть участки, бюллетени на которых аннулировали. Но в целом в Центризбиркоме отчитываются о том, что выборы по всей стране проходят без серьезных эксцессов. Напомню, что оппозиция и правозащитники изначально выступали против введения практики многодневного голосования, указывая на то, что это открывает простор для фальсификаций. Соответствующий закон был принят после голосования по поправкам к Конституции, которое длилось неделю.

В эти дни проходит 9 тысяч выборов разных уровней в 83 регионах страны. Голосование завершится в воскресенье