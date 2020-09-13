Межафганские мирные переговоры продолжатся сегодня в катарской столице Дохе

Американская сторона верит в возможность установления прочного мира в Афганистане. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Майк Помпео подчеркнул, что США не собираются навязывать Афганистану свою позицию.
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Американская сторона верит в возможность установления прочного мира в Афганистане. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Майк Помпео подчеркнул, что США не собираются навязывать Афганистану свою позицию.
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