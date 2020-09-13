Кипр и США подписали меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего сотрудничества в сфере обороны

Он предусматривает создание учебного центра в Ларнаке, который получит название «Кипрский центр сухопутной, морской и портовой безопасности». Об этом сообщает Cyprus mail. Документ был подписан в ходе визита американского госсекретаря Майка Помпео в Никосию. Обучение будет проходить в сфере обработки и хранения опасных химических и биологических материалов, обеспечения безопасности морских портов, а также кибербезопасности.