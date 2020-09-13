Почти 90 квартир повреждено в результате пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре

Верхний этаж полностью сгорел, сообщили в главке МЧС. Возгорание локализовано на площади около 4,5 тысяч кв. м. Огонь вспыхнул этой ночью на мансардном этаже. Из-за того, что он деревянный, распространение огня было стремительным. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Эвакуированы около 300 человек. Заместитель главы Краснодара

Андрей Дорошев уточнил ТАСС, что дом не газифицирован и отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. По предварительным данным, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем. Сейчас открытое горение ликвидировано.