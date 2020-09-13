Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:19, 13 сентября 2020

В финальном матче открытого чемпионата США сыграют австриец Доминик Тим и Александр Зверев, представляющий Германию

Особенный турнир заканчивается особенным финалом. Двое из великой троицы десятых годов – Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не решились приехать в Нью-Йорк, поскольку обстановка с коронавирусом далека от спокойной. Оставшийся, Новак Джокович, хоть и прилетел, но тоже покинул турнир по неспортивным причинам. Его дисквалифицировали за то, что он попал мячом в судью. Редким шансом воспользовались сегодняшние финалисты. Тим в полуфинале в трех сетах переиграл россиянина Даниила Медведева, который до этого не отдал соперникам ни партии. Известный киноафоризм «На его месте должен был быть я» подтверждения не нашел.. Для немецкого теннисиста это первый финал турнира большого шлема. Тим дважды оспаривал Ролан Гаррос и один раз титул победителя Открытого чемпионата Австралии. Пока безуспешно.

По личным встречам Доминик Тим значительно опережает Александра Зверева 7 побед против 2-х.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 294 6 38357 10.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 425 6 56063 08.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 265 6 39032 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 245 6 36279 09.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 112 6 19556 07.09
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Английский дневник. Глава 2. Почему В России с каждым годом становится все более душно. Это и устаревшие нормы выхлопа и выбросов, это новостные ленты и уличные рекламные щиты, это и ток-шоу, которые смотрит старшее поколение. Это еще не ужас но это – запах будущего ужаса…

5 70 6 12746 12.09
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 56 6 10900 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 331 6 66610 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 42 6 8489 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Открытое письмо Светлане Алексиевич Не сомневайтесь — мы двумя руками не только за свободную, но и за независимую и суверенную Беларусь! Мы против визита в Москву (или в Сочи) того, кто приказал стрелять в безоружных…

5 76 6 17339 11.09
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 92 6 22759 09.09
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Вы правду сейчас не говорите мне, но даже вы, я абсолютно уверен, знаете, что Алексей Навальный является американским агентом. Вам запрещено просто правду говорить. Вас с работы, может, уволят…

5 71 6 18713 08.09
#слушать 37:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Большое интервью Лукашенко российским журналистам Большое интервью Лукашенко российским журналистам «Никакой дестабилизации в стране нет. И, знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было»...

5 110 6 30656 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Навальный Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан…

5 123 6 34508 10.09
Блоги

«Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие» Андрей Макаревич, Владимир Спиваков, Гарри Бардин, Леонид Десятников, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Наталья Зубаревич, Павел Чухрай, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Ирина Прохорова…

5 265 6 74755 11.09
Блоги

Юлия Навальная

Имею сказать доктору Рошалю следующее Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению…

5 772 6 237008 06.09

Популярное за неделю

Новости

Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2» Берлин может аннулировать выданные ранее соглашения на строительство, ограничить на национальном уровне импорт российского газа, настаивать на общих санкциях на уровне Евросоюза или «позволить» ввести их США

5 2 6 1604
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 54 6 128533 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3307263
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 2886 06.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 138 6 268869 06.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 87 6 169900 10.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8740948
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4630049

Сегодня в эфире