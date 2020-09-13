В финальном матче открытого чемпионата США сыграют австриец Доминик Тим и Александр Зверев, представляющий Германию

Особенный турнир заканчивается особенным финалом. Двое из великой троицы десятых годов – Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не решились приехать в Нью-Йорк, поскольку обстановка с коронавирусом далека от спокойной. Оставшийся, Новак Джокович, хоть и прилетел, но тоже покинул турнир по неспортивным причинам. Его дисквалифицировали за то, что он попал мячом в судью. Редким шансом воспользовались сегодняшние финалисты. Тим в полуфинале в трех сетах переиграл россиянина Даниила Медведева, который до этого не отдал соперникам ни партии. Известный киноафоризм «На его месте должен был быть я» подтверждения не нашел.. Для немецкого теннисиста это первый финал турнира большого шлема. Тим дважды оспаривал Ролан Гаррос и один раз титул победителя Открытого чемпионата Австралии. Пока безуспешно.

По личным встречам Доминик Тим значительно опережает Александра Зверева 7 побед против 2-х.