В России стартовал третий, и основной день Единого голосования

В России начался единый день голосования. По всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков. В 83 субъектах федерации проходят более 9 тысяч кампаний всех уровней, в том числе дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, глав 18 регионов, выборы законодательных органов 11 регионов, депутатов городских советов столиц 22 регионов, а также тысячи муниципальных кампаний. Впервые голосование проходит в течение трех дней. 11 и 12 сентября можно было проголосовать досрочно на избирательных участках и за их пределами, например, во дворах и на дому. В Москве, по данным наблюдательного штаба, явка на онлайн-голосовании в ходе довыборов муниципальных депутатов в двух районах составила более 93%. Сегодня, в основной день голосования, отдать свой голос можно только на избирательных участках. По мнению члена совета общественного движения «Голос» Андрея Бузина, трехдневное голосование на выборах ведет к снижению уровня общественного наблюдения. Конечно, возникают серьезные подозрения, что досрочное голосование при плохом контроле можно сильно фальсифицировать, добавил Бузин.
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