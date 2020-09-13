Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского удостоен специального приза жюри 77-го Венецианского кинофестиваля

Историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского удостоен специального приза жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Режиссер со сцены поблагодарил жюри за награду, а также всех, кто принимал участие в создании картины, в том числе свою жену Юлию Высоцкую, сыгравшую главную роль.

Позже Кончаловский признался, что не ожидал, что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме вообще может попасть на фестиваль.

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин считает, что эта награда дана справедливо:

Высшую награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — завоевала режиссер Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил Киеси Куросава за ленту «Жена шпиона». Премия большого жюри досталась Мишелю Франко за фильм «Новый порядок».