Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Драма рассказывает о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.