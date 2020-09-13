Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Драма рассказывает о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.
2020-09-13T05:11:40+03:00
2020-09-13T05:11:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2708263-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 13 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…