В Краснодаре горит восьмиэтажный жилой дом. Эвакуированы около 300 человек. По данным МЧС, возгорание возникло на мансардном этаже. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Затем площадь пожара увеличилась более чем в три раза — до 2,5 тысяч кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности. В тушении задействованы 140 человек и более 40 единиц специальной техники. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пока огонь распространяется, локализовать его не удается. О жертвах и пострадавших не сообщается.