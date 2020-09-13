В Краснодаре горит восьмиэтажный жилой дом. Эвакуированы около 300 человек. По данным МЧС, возгорание возникло на мансардном этаже. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Затем площадь пожара увеличилась более чем в три раза — до 2,5 тысяч кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности. В тушении задействованы 140 человек и более 40 единиц специальной техники. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пока огонь распространяется, локализовать его не удается. О жертвах и пострадавших не сообщается.
2020-09-13T05:09:35+03:00
2020-09-13T05:09:35+03:00
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05:09, 13 сентября 2020
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