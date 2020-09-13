В России начался единый день голосования. По всей стране откроются свыше 56 тысяч избирательных участков. В 83 субъектах федерации проходят более 9 тысяч кампаний всех уровней, в том числе дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, глав 18 регионов, выборы законодательных органов 11 регионов, депутатов городских советов столиц 22 регионов, а также тысячи муниципальных кампаний. Впервые голосование проходит в течение трех дней. 11 и 12 сентября можно было проголосовать досрочно на избирательных участках и за их пределами, например, во дворах и на дому. В Москве, по данным наблюдательного штаба, явка на онлайн-голосовании в ходе довыборов муниципальных депутатов в двух районах составила более 93%. Сегодня, в основной день голосования, отдать свой голос можно только на избирательных участках.