Синоптики прогнозируют «всплеск тепла» в Центральном федеральном округе, а затем резкое похолодание

Синоптики прогнозируют на предстоящей неделе «всплеск тепла» в Центральном федеральном округе, а затем резкое похолодание. В четверг, 17 сентября, ожидается выше 20 градусов, потом дневные температуры опустятся до 15 и ниже, а ночью будет всего около 5. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это около и даже ниже нормы. Впрочем, прогноз еще будет уточняться.
2020-09-13T04:07:33+03:00
2020-09-13T04:07:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2708257-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 13 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…