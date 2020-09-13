Синоптики прогнозируют «всплеск тепла» в Центральном федеральном округе, а затем резкое похолодание

Синоптики прогнозируют на предстоящей неделе «всплеск тепла» в Центральном федеральном округе, а затем резкое похолодание. В четверг, 17 сентября, ожидается выше 20 градусов, потом дневные температуры опустятся до 15 и ниже, а ночью будет всего около 5. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это около и даже ниже нормы. Впрочем, прогноз еще будет уточняться.