Во Франции после долгого перерыва вновь прошли манифестации «желтых жилетов». В Париже на улицы вышло чуть более тысячи человек. Произошли небольшие стычки протестующих с полицией. Силовики применили слезоточивый газ. Порядка 260 человек было задержано, половину из них ненадолго поместили под стражу. Акции прошли и в других городах, в том числе в Марселе, Тулузе, Лионе и Ницце. Накануне протестов глава МВД объявил, что с 12 сентября сотрудники правоохранительных органов будут придерживаться «новой доктрины поддержания порядка». Напомню, протесты «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года из-за повышения топливного налога. Первая акция собрала, по данным МВД, свыше 280 тысяч человек по всей стране.