Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве превысила 93%. «Это самая большая цифра с начала электронного голосования», — отметил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. По его словам, итоги явки не окончательные, потому что 300 человек, которые записались в электронный реестр, но не проголосовали, могут прийти на участки 13 сентября и проголосовать бюллетенями, то есть явка участников электронного голосования может увеличиться. Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы — Бабушкинском и Марьино. В электронном формате на портале mos.ru жители могли проголосовать 11 и 12 сентября. Сегодня, в основной день, отдать свой голос можно будет на избирательном участке.