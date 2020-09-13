Один человек погиб при обрушении перекрытия в жилом доме в селе Вознесенка в Приморье. Пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе Хорольского района. ЧП произошло этой ночью. Предположительно, в двухэтажном жилом доме произошел взрыв, разрушена квартира на втором этаже, рухнули перекрытия, повреждена квартира этажом ниже. Как рассказали в районной администрации, погибший — мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег сарай, потом устроил пожар в гараже, а потом произошел взрыв в его квартире. На месте найден газовый баллон. В 16 квартирах проживал 21 человек, всех жильцов эвакуировали в Дом культуры.
2020-09-13T04:04:50+03:00
2020-09-13T04:04:50+03:00
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04:04, 13 сентября 2020
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