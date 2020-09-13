Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао удостоен главной награды Венецианского кинофестиваля «Золотой лев». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил Киеси Куросава за ленту «Жена шпиона». Премия большого жюри досталась Мишелю Франко за фильм «Новый порядок». Картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского награжден специальным призом жюри. Лучшими актером и актрисой названы Пьерфранческо Фавино и Ванесса Кирби, сыгравшие в фильмах «Наш отец» и «Фрагменты женщины».
2020-09-13T03:18:01+03:00
2020-09-13T03:18:01+03:00
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03:18, 13 сентября 2020
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